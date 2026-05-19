İletişim Başkanı Duran'dan 19 Mayıs Mesajı: 'İstiklal Meşalesi Milletimizin Ortak İradesiyle Güçlendi'

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj paylaştı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "19 Mayıs; bir milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği kararlılığın, inancın ve yeniden şahlanışının simgesidir. Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, milletimizin ortak iradesiyle kısa sürede bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembolü haline gelmiştir. Gençlerimizin azmi, çalışkanlığı ve ülkesine duyduğu bağlılık; güçlü ve büyük Türkiye hedefinin en önemli dayanaklarından biridir. Bilimde, teknolojide, sporda ve hayatın her alanında ortaya koydukları başarılar, yarınlara dair umutlarımızı daha da büyütmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı