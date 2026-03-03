Haberler

CNN Türk muhabiri ve kameraman İsrail'de gözaltına alındı

CNN Türk muhabiri ve kameraman İsrail'de gözaltına alındı
Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını duyurarak, gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimlerin yapıldığını bildirdi.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Cnn Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

