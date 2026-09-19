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İletişim Başkanı Duran, Atatürk'e Gazi ünvanı verilişinin 105. yılında mesaj paylaştı

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İletişim Başkanı Duran, Atatürk'e Gazi ünvanı verilişinin 105. yılında mesaj paylaştı
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Atatürk'e Gazilik ünvanı ve Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ile 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Duran, mesajında gazilerin daima müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, TBMM tarafından Atatürk'e 'Gazilik' ünvanı ve 'Mareşal' rütbesinin verilmesinin yıl dönümü ile 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vatan uğruna canını ortaya koyan, cesaret ve fedakarlıklarıyla milletimizin bağımsızlık iradesine güç veren kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir. Kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve bizlere emanet ettikleri değerler daima başımızın tacıdır. Uğruna mücadele ettikleri bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımayı bizler de bir görev kabul ediyoruz. TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ünvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin 105'inci yıl dönümünde, tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle; hayatta olan gazilerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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