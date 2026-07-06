NATO Zirvesi: Ankara Misafirperverlik ve Diplomasiye Hazır

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Ankara'nın NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırladığını belirterek, kente gelen yabancı devlet adamlarının Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göreceğini söyledi.

Zirve için hazırlanan basın merkezine ilişkin bilgi veren Duran, dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi olan Millet Kütüphanesi'nde medya mensupları için kapsamlı çalışma alanları oluşturulduğunu ifade etti. Duran, bin 800 kişilik çalışma ofisi, çok sayıda canlı yayın noktası ve 40 montaj odasının hazırlandığını, 2 bin 500'den fazla gazetecinin zirveyi buradan takip ederek gelişmeleri dünyaya aktaracağını dile getirdi.

Ankara'nın tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Duran, "Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler" dedi. Medya mensuplarına da çalışmalarında başarı dileyen Duran, zirvenin NATO, Türkiye ve dünya açısından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

NATO Zirvesi'nin ana gündem maddelerinden birinin transatlantik bağın güçlendirilmesi olduğunu belirten Duran, liderlerin ittifakın geleceğini güçlendirecek adımları değerlendireceğini söyledi.

Liderler arasında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde ise savunma ve güvenlik konularının öne çıkacağını kaydeden Duran, Avrupa'nın güvenliği, savunma harcamaları ve ülkelerin ikili ilişkilerinin gündemde yer alacağını ifade etti. Her ülkenin kendi önceliklerinin de görüşmelerde ele alınacağını belirten Duran, zirvenin hem NATO'nun geleceği hem de ikili ilişkilerin değerlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüteceğini söyleyen Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyaretiyle birlikte iki önemli gündemin aynı döneme denk geldiğine işaret etti.

Erdoğan ile Trump arasında yapılacak görüşmede daha önce telefon diplomasisinde ele alınan başlıkların yeniden masaya yatırılmasının beklendiğini belirten Duran, KAAN savaş uçağının motor projesi, Halkbank davası, Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ile ticari ilişkilerin görüşülecek konular arasında yer alacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA