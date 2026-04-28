İlçe Milli Eğitim Müdürü Köse'den eğitim kurumlarına ziyaret

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, eğitim kurumlarına ziyarette bulundu.

Köse ve şube müdürleri, Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Terme Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

İdareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Köse, eğitim ortamları, kurumlarda yürütülen çalışmalar, mesleki gelişim süreçleri ve güvenli okul iklimine yönelik uygulamalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Eğitim ortamlarının güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretlerde Köse, idareci ve öğretmenlere çalışmalarında başarı diledi.