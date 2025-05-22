İlber Ortaylı'ya Doğum Günü Sürprizi Mersin'de Kutlandı

İlber Ortaylı'ya Doğum Günü Sürprizi Mersin'de Kutlandı
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Mersin'de düzenlenen seminere katılan ünlü akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi yapıldı. 78. yaşı sebebiyle sahnede kutlama gerçekleştirildi.

İlber Ortaylı'ya sahnede doğum günü sürprizi

Mersin'de düzenlenen seminere katılan İlber Ortaylı'ya yaş pastalı kutlama yapıldı

MERSİN - Mersin'de düzenlenen etkinliğe katılan akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Mersin Girişimci İşadamları Derneği (Mersingiad) tarafından düzenlenen seminer öncesi, 21 Mayıs'ta 78 yaşına giren Ortaylı için sahnede yaş pasta ile kutlama yapıldı.

Mersingiad tarafından bir otelde akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla 'Tarihten Geleceğe Notlar' adlı seminer düzenlendi. Daha önce duyurusu yapılan seminer yoğun ilgi gördü. Mersingiad Başkanı Adem Yükselgüngör, seminer öncesi yaptığı konuşmada, yeni dönem başkanlığını yönetim kurulu üyeleriyle devraldıktan sonra ekonomik, sosyal ve kültürel temaslar ve gerçekleştirdikleri ziyaretlerle Mersin'e iz bırakacak adımlar attıklarını söyledi. Mersingiad'ın, kuruluşundan bu yana 22 yılda gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalar ile Mersin'in kalkınmasına katkı sağladığını ifade eden Yükselgüngör, "Örneğin Çukurova Havalimanı, Akdeniz Oyunları, Mersin-Antalya sahil yolu gibi birçok projede etkin rol aldık. Mersingiad ailemizini hedefleri doğrultusunda daha büyük projelere hep birlikte imza atacağımızdan eminim. Bugüne kadar birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz projelerde her bireye faydalı olmaya gayret gösterdik. ve kamuoyundan gelen olumlu tepkiler doğru yolda olduğumuzu bize gösterdi. Birlik ve dayanışmamızın daha nice büyük projelere yansıcağından şüphem yoktur" dedi.

Yaş pastalı kutlama

Yükselgüngör'ün konuşmasının ardından sahneye akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı geldi. 'Tarihten Geleceğe Notlar' adlı seminer için sahnede yerini alan Ortaylı'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Dün 78 yaşına giren Ortaylı'nın doğum günü, bir gün gecikmeyle de olsa yaş pasta ile kutlandı. Kendisine ikram edilen pastadaki mumları üfleyen Ortaylı, katılımcılara teşekkür etti. Adem Yükselgüngör ve eşi Esra Yükselgüngör de Ortaylı'ya çiçek ve hediye takdim etti.

İlber Ortaylı, kutlamanın ardından 'Tarihsel ve Kültürel Açıdan Mersin', 'Bir Ömür Nasıl Yaşanır', 'İnsan Gelceğini Nasıl kurar?', 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk', 'Zaman Kaybolmaz' ve 'Gelenekten Geleceğe' konu başlıklarında sunumu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VELİ GÜRGAH - Güncel
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