İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı. Ortaylı'nın daha önceki bir röportajında, "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna, "Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum" yanıtını vermesi dikkat çekti.

  • Prof. Dr. İlber Ortaylı 79 yaşında hayatını kaybetti.
  • İlber Ortaylı'nın vasiyetinde mezarının Gelibolu'da olmasını istediği belirlendi.

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti. Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen 79 yaşında hayatını kaybetti.

"HERHALDE GELİBOLU OLUR"

Ortaylı'nın geçmişte verdiği bir röportajda vasiyetini açıkladığı öğrenildi. Ortaylı'nın söz konusu röportajda, "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna, "Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum" yanıtını verdiği görüldü.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

1947 Avusturya/Bregenz doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul ve Ankara'da tamamlamıştır.1965'te Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirmiştir. Daha sonraları Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik okumuştur.

Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Halil İnalcık ile yapmıştır. 1978'de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" adlı tezi ile doktora derecesi almıştır. 1979'da "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla doçent, 1989 yılında da profesör olmuştur. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus Üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yapmış, seminerler ve konferanslar vermiştir. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde 16. yüzyıl ila 19. yüzyılı Osmanlı tarihi ve Rusya tarihi ile ilgili makaleleri yayımlanmıştır.

1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002'de Galatasaray Üniversitesi'ne, 2 yıl sonra da Bilkent Üniversitesi'ne geçmiştir. 2005 yılında Topkapı Sarayı Müdürlüğü görevine atanmıştır. Halen de bu görevini yürütmektedir. Şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde de tarih dersleri vermektedir. İlber Ortaylı ayrıca Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir. Türkçe, Osmanlıca, Kırım Tatarca, Arapça, Farsça, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Latince, Yunanca, Rusça, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça bilmektedir.

Turan Yiğittekin
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

bu kadar bilgi zeka ilim allahın insanlar üstünde istediği en büyük şeydir sanirim.

Haber YorumlarıSevtap Alpargun:

RABBİM RAHMET ETSİN.DEĞERLİ BİR İNSANDI.MÜBAREK AYDA ALLAHA KAVUŞTU.

Haber YorumlarıMüslüm DURMUŞ:

hiç merak etme gittiğin yerde zaten yalnız başınah esbaa çekileceksin. Rabbim seni sevdiklerinle, yolundan gittiklerinle haşreylesin.

Haber YorumlarıZafer Gönç:

Düşünceleriyle Kitaplarıyla Bilimin ışığında insanlara yol göstermiştir. Bir İlber Ortaylı gider bin gelir. Mekanı Cennet Olsun.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

