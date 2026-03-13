İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti... Özgür Özel: "Kendisine Allah'tan Rahmet; Ailesine, Öğrencilerine ve Milletimize Başsağlığı Diliyorum"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bilgisi, birikimi ve fikirleriyle ülkemizin entelektüel hayatına büyük katkılar sunan, milyonlara tarihi sevdiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

Kaynak: ANKA