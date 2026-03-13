Haberler

İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti... Ali Babacan: "Kendisine Allah'tan Rahmet, Ailesine, Sevenlerine Sabır Diliyorum"

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Birikiminden ve fikirlerinden sıkça istifade ettiğim İlber Hoca’yı güler yüzüyle, mizacıyla ve kıymetli eserleriyle hep hatırlayacağız" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Fikir dünyamızın kıymetli ismi, bir nesile tarihi sevdiren Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Birikiminden ve fikirlerinden sıkça istifade ettiğim İlber Hoca'yı güler yüzüyle, mizacıyla ve kıymetli eserleriyle hep hatırlayacağız."

