İlber Ortaylı'dan dikkat çeken çıkış: Arapça ezana geçilmesi teklifini CHP verdi

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı yayında yaptığı Türkçe ezan çıkışıyla gündeme oturdu. Türkçe ezandan Arapça ezana geçilmesi teklifini Demokrat Parti'nin değil CHP'nin verdiğini söyleyen Ortaylı, "CHP'de karşı çıkanlar olduğu gibi DP'de de oldu. Kim DP'de karşı çıkan? Celal Bayar" ifadelerini kullandı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Baro Tv'de katıldığı bir programda Türkçe ezan tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken sözler söyledi. İlber Ortaylı, genel kanının aksine Türkçe ezandan Arapça ezana dönülmesi kanun teklifini CHP'nin verdiğini belirtti.

"TEKLİF DEMOKRAT PARTİ'NİN DEĞİL CHP'NİNDİR"

Ortaylı, "Türkçe ezandan tekrar Arapça ezana dönülmesi için verilen kanun teklifi, Demokrat Parti'nin değil CHP'nindir. Öbürü onu devam ettirmiştir" ifadelerini kullandı.

"CELAL BAYAR KARŞI ÇIKTI"

Ortaylı, Arapça ezana geri dönülmesine karşı çıkanların da olduğunu kaydetti. Ortaylı, "CHP'de karşı çıkanlar olduğu gibi DP'de de oldu. Kim DP'de karşı çıkan? Celal Bayar." dedi.