İlber Ortaylı'dan "Cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt: Niye olayım ki?
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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, katıldığı bir programda kendisine siyasete girmesi için çok sayıda teklif geldiğini söyledi. Siyaseti sıkıcı bulduğunu söyleyen Ortaylı, "Cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorusuna ise "Niye olayım? Hadi oldum ne yapacağız? Şimdiki cumhurbaşkanlığı çok ağır bir görev, başkanlık tarzında. Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum, başka birisi yapsın" yanıtını verdi.
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Farklı konularda açıklamalar yapan Ortaylı'nın cumhurbaşkanlığı ile ilgili sözleri ise dikkat çekti.
74 yaşındaki İlber Ortaylı, "Bu hayattan aldığınız en büyük ders ne?" sorusuna, "Kendi işinle uğraşacaksın. Türkiye'de fazla yana gittin mi fena çuvallarsın. Mesela bizde aktif politikaya katılmak tavsiye edilmez" ifadeleri ile yanıt verdi.
Kendisine de siyasete girmesi için çok teklif geldiğini belirten İlber Ortaylı, "Ben yapamam. Kesinlikle mümkün değil. Ben sıkılırım" dedi.
"Cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorusuna ise İlber Ortaylı şu cevabı verdi: "Niye olayım? Hadi oldum ne yapacağız? Şimdiki cumhurbaşkanlığı çok ağır bir görev, başkanlık tarzında. Böyle bir şey olmaz yani. (Kabul etmez misiniz?) Hayır kabul etmem. Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum, başka birisi yapsın..."