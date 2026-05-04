İlave doğum izni başvuruları bugün başlıyor

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün başlıyor. Doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış anneler 8 haftalık ilave izinden yararlanabiliyor. Ek düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsıyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabiliyor. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek. Anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı