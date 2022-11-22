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İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

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Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vefatı nedeniyle Küçük'e rahmet, yakınlarına sabır dilediğini belirtti.

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Damadı Suat Mertoğlu,yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini söyledi.

Mertoğlu, Prof. Dr. Küçük için Fatih Camisi'nde bugün ikindi vaktinde cenaze namazı kılınacağını belirtti. Küçük, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Küçük'ün vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, "İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Din İşleri Yüksek Kurulu Raşit Küçük Fatih Güncel Haberler

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