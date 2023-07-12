İlaç Rafında Unutulan 18 Bin 500 TL Polise Teslim Edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eczanede çalışan Meral Şahar, ilaç raflarında unutulan 18 bin 500 TL'yi polise teslim etti. Parayı kaybeden Ayşe Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir, parayı Umre'ye gitmek için biriktirdiklerini söyledi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ilaç raflarında poşet içine konulmuş, 18 bin 500 lira bulan eczane çalışanı Meral Şahar, parayı polise teslim etti. Polis, unutulan paranın, eczaneye yakı almaya gelen Ayşe Demir'e (68) ait olduğunu belirledi. Parasını alan Demir, "Tarlada, mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Bu parayı, arkadaşım ile Umre'ye gitmek için biriktiriyoruz" dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Mahallesi'nde oturan Ayşe Demir, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde İnegöl'e geldi. Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir eczaneye giden Demir, buradan sırt ağrıları için yakı istedi. Ayşe Demir, aldığı yakının bedelini, poşet içine koyduğu paralar ile ödedi. Daha sonra da para poşetini ilaç rafının üzerinde unutup gitti. Evine döndüğünde paraları koyduğu poşetin olmadığını fark eden Ayşe Demir, polis merkezine, kayıp başvurusunda bulundu.