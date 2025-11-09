İl Sağlık Müdürü Demiral'dan Hastane Ziyareti

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DEMİRAL'DAN HASTANEYE ZİYARET

Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, kentte mevlit yemeği sonrası gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret etti. Demiral, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, tedavi gören 94 kişinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.