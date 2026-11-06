Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla çeşitli okulları ziyaret etti.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla çeşitli okulları ziyaret etti.

Yeniyol, ziyaret programı kapsamında Şehit Piyade Er Ercan Ay İlkokulu, Bahçelievler Ortaokulu ve Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Okulunda incelemelerde bulundu.

Okullarda öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Yeniyol, eğitim-öğretim süreçleri, okullarda yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Okulunda sınıfları da ziyaret eden Yeniyol, öğrencilerle sohbet ederek yürütülen eğitim çalışmalarını yerinde gözlemledi.

Öğretmenlerden sınıf içi uygulamalar ve öğrencilerin gelişim süreçleri hakkında bilgi alan Yeniyol, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
Eski Bakan'ın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrolle serbest bırakıldı38

Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi

Eşinden 2 yıl önce boşanmış! 8 kişinin katili bakın ne iş yapıyormuş
Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

Fenerbahçe Tarfin'den rakibine dev fark
Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Dün gece bir ilki yaşadı! Herkes şokta
Hatay'da 75 yaşındaki kadının selle mücadelesi kamerada! Keserle suyun önünü açtı

Keserle selin önüne diz çöktü! 75 yaşındaki kadın pes etmedi
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada
Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim16

Italiano maç sonunda ağzından alev saçtı!
Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü

Mağlubiyete rağmen gecenin tek güzel haberi