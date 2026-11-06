İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu

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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla çeşitli okulları ziyaret etti.

Yeniyol, ziyaret programı kapsamında Şehit Piyade Er Ercan Ay İlkokulu, Bahçelievler Ortaokulu ve Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Okulunda incelemelerde bulundu.

Okullarda öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Yeniyol, eğitim-öğretim süreçleri, okullarda yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Okulunda sınıfları da ziyaret eden Yeniyol, öğrencilerle sohbet ederek yürütülen eğitim çalışmalarını yerinde gözlemledi.

Öğretmenlerden sınıf içi uygulamalar ve öğrencilerin gelişim süreçleri hakkında bilgi alan Yeniyol, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA