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İl Emniyet Müdürü Dağdeviren şehit ve gazi aileleriyle buluştu

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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İl Emniyet Müdürü Dağdeviren şehit ve gazi aileleriyle buluştu

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in ev sahipliğinde Polisevi'nde gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin'in de katıldı.

Dağdeviren'in konuşmasıyla başlayan program Vali Şahin'in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Programa, 15 Temmuz şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, EMŞAV Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk ile davetliler katıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Ercan Dağdeviren Malatya Güncel Haberler

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