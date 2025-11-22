Haberler

İKSV ve Mercedes-Benz Türk'ten Sanatçı Destek Fonu Sergisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Mercedes-Benz Türk işbirliğiyle hayata geçirilen Sanatçı Destek Fonu programının 2024-2025 dönemi sanatçıları, eserleriyle sergi açtı. Sergi, 21 Aralık'a kadar Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde ziyaretçilere açık olacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk'ün işbirliğinde hayata geçirilen Sanatçı Destek Fonu (SaDe) programının 2024-2025 dönemi sanatçılarının yeni üretimlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, görsel sanatlar alanında üretim yapan genç sanatçıları desteklemek amacıyla 2022'den bu yana sürdürülen programın ikinci döneminde desteklenen sanatçılar Rozelin Akgün, Cemil Çalkıcı, Aylin Çankaya, Gökçe Çetin, Nesime Karateke ve Macide Yalçınkaya oldu.

Destek alan sanatçıların eserlerinden oluşan sergi Özel Saint Benoit Fransız Lisesinde açıldı.

SaDe programından destek alan sanatçılara dönem boyunca mentor olarak Serkan Taycan, Emre Hüner, Aslıhan Demirtaş, Nazlı Pektaş, Evrim Kavcar ve Günseli Baki destek verdi.

Sergi, 21 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

"Sanatçılara destek olmak en önemsediğimiz çalışmalarımız arasında"

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, açılıştaki konuşmasında şunları kaydetti:

"İKSV olarak yeni sanatsal üretimlere ve sanatçılara destek olmak, en önemsediğimiz çalışmalarımız arasında. Uzun yıllar birçok projede birlikte çalıştığımız Mercedes-Benz Türk ile başlattığımız SaDe bunun güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi bu programın ikinci dönemindeyiz ve sanatçıların üretimlerini gerçekleştirmeleri için onları desteklemeye, güncel sanat alanında çalışan sanat profesyonelleriyle bir araya gelmelerini sağlamaya, kendi deneyimlerimizi, becerilerimizi ve ulaşabildiğimiz ağları onların çalışmaları için kullanmaya devam ediyoruz. Dönem boyunca SaDe programıyla hem finansal destek hem de mentorların desteklerini alarak çalışan genç sanatçılar, bir ay boyunca üretimlerini bu güzel mekanda izleyicilere sunma fırsatını da bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün de İKSV ile yaklaşık 40 yıla dayanan köklü bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Bu uzun soluklu yol arkadaşlığı boyunca kültür ve sanat alanında birlikte yürümekten büyük gurur duyduklarını vurgulayan Sülün, şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçı Destek Programı bu birlikteliğin güncel ve anlamlı bir örneği. Bu programın hem adını hem de içeriğini en başından birlikte oluşturduk. Her yıl beş sanatçıyı destekleyen programımızın ikinci döneminde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıları desteklemeye odaklandık ve destek kapsamımızı altı sanatçıyla genişlettik. Her biri kendi hikayesini, duygusunu ve yaşadığı çevreyi sanatıyla buluşturan genç sanatçılarımız bu programın gerçek kahramanları. Yaşadığımız zorlu dönemlerde, özellikle deprem bölgesinde diğer tüm destek ihtiyacı olan alanlar gibi sanat üretiminin desteklenmesinin de ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yalnızca eser üretimini değil, sanat yoluyla iyileşmeyi de destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz."

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.