İKSV ve Mercedes-Benz Türk'ten Sanatçı Destek Fonu Sergisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk'ün işbirliğinde hayata geçirilen Sanatçı Destek Fonu (SaDe) programının 2024-2025 dönemi sanatçılarının yeni üretimlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, görsel sanatlar alanında üretim yapan genç sanatçıları desteklemek amacıyla 2022'den bu yana sürdürülen programın ikinci döneminde desteklenen sanatçılar Rozelin Akgün, Cemil Çalkıcı, Aylin Çankaya, Gökçe Çetin, Nesime Karateke ve Macide Yalçınkaya oldu.

Destek alan sanatçıların eserlerinden oluşan sergi Özel Saint Benoit Fransız Lisesinde açıldı.

SaDe programından destek alan sanatçılara dönem boyunca mentor olarak Serkan Taycan, Emre Hüner, Aslıhan Demirtaş, Nazlı Pektaş, Evrim Kavcar ve Günseli Baki destek verdi.

Sergi, 21 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

"Sanatçılara destek olmak en önemsediğimiz çalışmalarımız arasında"

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, açılıştaki konuşmasında şunları kaydetti:

"İKSV olarak yeni sanatsal üretimlere ve sanatçılara destek olmak, en önemsediğimiz çalışmalarımız arasında. Uzun yıllar birçok projede birlikte çalıştığımız Mercedes-Benz Türk ile başlattığımız SaDe bunun güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi bu programın ikinci dönemindeyiz ve sanatçıların üretimlerini gerçekleştirmeleri için onları desteklemeye, güncel sanat alanında çalışan sanat profesyonelleriyle bir araya gelmelerini sağlamaya, kendi deneyimlerimizi, becerilerimizi ve ulaşabildiğimiz ağları onların çalışmaları için kullanmaya devam ediyoruz. Dönem boyunca SaDe programıyla hem finansal destek hem de mentorların desteklerini alarak çalışan genç sanatçılar, bir ay boyunca üretimlerini bu güzel mekanda izleyicilere sunma fırsatını da bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün de İKSV ile yaklaşık 40 yıla dayanan köklü bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Bu uzun soluklu yol arkadaşlığı boyunca kültür ve sanat alanında birlikte yürümekten büyük gurur duyduklarını vurgulayan Sülün, şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçı Destek Programı bu birlikteliğin güncel ve anlamlı bir örneği. Bu programın hem adını hem de içeriğini en başından birlikte oluşturduk. Her yıl beş sanatçıyı destekleyen programımızın ikinci döneminde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıları desteklemeye odaklandık ve destek kapsamımızı altı sanatçıyla genişlettik. Her biri kendi hikayesini, duygusunu ve yaşadığı çevreyi sanatıyla buluşturan genç sanatçılarımız bu programın gerçek kahramanları. Yaşadığımız zorlu dönemlerde, özellikle deprem bölgesinde diğer tüm destek ihtiyacı olan alanlar gibi sanat üretiminin desteklenmesinin de ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yalnızca eser üretimini değil, sanat yoluyla iyileşmeyi de destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz."