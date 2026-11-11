İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanının eşi Sajidha Mohamed ile görüştü:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Mohamed ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşasak da tabiatın bize yüklediği sorumluluk aynı. COP31 vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Maldivler Cumhurbaşkanının kıymetli eşi Sajidha Mohamed Hanımefendi ile bu ortak anlayışın önemini paylaşma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA