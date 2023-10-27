İklim, Bilim ve Kadın Çalıştayı'nın kapanış toplantısı başladı

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, "İklim, Bilim ve Kadın Çalıştayı"nın kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, karbon emisyonlarının azaltılmaması durumunda yüzyıl sonunda küresel ısınmanın 1,5 derecede sınırlı tutulamayacağını ve 2,6 derecelik bir artış...

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, "İklim, Bilim ve Kadın Çalıştayı"nın kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, karbon emisyonlarının azaltılmaması durumunda yüzyıl sonunda küresel ısınmanın 1,5 derecede sınırlı tutulamayacağını ve 2,6 derecelik bir artış yaşanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanlığı tarafından 28 Eylül 2022'de gerçekleştirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi" toplantısının akabinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde 15 Ekim 2022'de Gaziantep'te ilki yapılan "İklim Bilim ve Kadın Çalıştayı"nın iki gün sürecek kapanış toplantısı, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları" başlığı altında Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'ndeki Marma Hotel İstanbul Asia'da düzenleniyor.

Konser ve belgesel gösterimiyle başlayan ilk gün oturumları, alanında uzman isimlerin sunumlarıyla devam etti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, dünyanın iklim konusunda kırmızı alarm verdiğini söyledi.

Ormansızlaşma oranları, kutuplarda deniz buzu kaybı gibi gezegene dair 25 hayati göstergeden 16'sının tehlikeli noktaya ulaştığını ifade eden Sözen, "BM Çevre programının yayımladığı raporda, karbon salımlarını azaltmaya yönelik mevcut ulusal planlarla küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmanın bir yolu kalmadığı, bu gidişle olası sonucun yüzyıl sonunda 2,6 derecelik artış olduğu ifade edilmiştir." dedi.

Maltepe Üniversitesinde yapılan çalışmalar ışığında elektrik ve doğal gaz kullanımının yüksek miktarda karbon ayak izine neden olduğunun kanıtlandığını anlatan Sözen, iki gün sürecek etkinliğin yol açacağı karbon ayak izinin hesaplanacağını belirtti. Sözen, bu bağlamda Eskişehir'de dikilmek üzere TEMA Vakfı'na 335 fidan bağışlandığını kaydetti.

Sözen'in konuşmasının ardından Maltepe Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mert Tolon, etkinliğin final raporunu sundu.

Final raporunun ilk dört bölümünde, "Yeşil Şehirler Yeşil Kampüsler", "İklim Değişikliği ile Mücadele", "Çağımızda Tarım ve Gıda Arz Güvenliği" ile "Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji" konularında bilgilendirme yapıldığını aktaran Tolon, son bölümde ise her bir alanda geliştirilebilecek uygulama alanlarından örneklere yer verildiğini bildirdi.

Final raporu, İngilizceye çevrilerek Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderilecek.