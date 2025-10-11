Haberler

İkiz Kardeşler Ulaştırma Bakanlığı'nda Ağırlanarak Hayallerini Paylaştı

İkiz Kardeşler Ulaştırma Bakanlığı'nda Ağırlanarak Hayallerini Paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, babalarıyla uçak inişlerini izlerken dikkat çeken ikizler Erva ve Zümra'yı Bakanlık'ta misafir etti. Kardeşler, havacılığa duydukları ilgiyle Bakanla keyifli anlar yaşadı ve maket uçak hediye aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, babalarıyla uçak inişlerini izlerken kaydedilen görüntüleriyle ilgi odağı olan ikiz kardeşler Erva ve Zümra'yı Bakanlık'ta misafir etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, henüz 4,5 yaşında olmalarına rağmen gökyüzüne duydukları ilgiyle dikkati çeken kardeşlerin ziyareti, sıcak ve samimi anlara sahne oldu.

Bakan Uraloğlu, Erva ve Zümra ile yakından ilgilendi, onlarla uzun uzun sohbet ederek hayallerini dinledi.

Minik kardeşler kendi elleriyle hazırladıkları bileklikleri Uraloğlu'nun torunlarına hediye gönderirken Bakan Uraloğlu da ikizlere birer uçak maketi armağan etti.

Kokpite de bindiler

Kardeşlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, "Çocuklarımızın dünyaya duyduğu merak ve gösterdiği ilgi, geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor. Bu heyecanı ve öğrenme arzusunu desteklemek hepimizin görevi. Çocuklarımızın hayalleri, bizim en kıymetli yol haritamızdır." ifadelerini kullandı.

İkiz kardeşler, ziyaretin ardından havalimanında da unutamayacakları bir gün yaşadı. Kokpiti inceleyen ikizler uçakları da yakından izleme ve tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
DEM Partili Buldan: Komisyondan İmralı'ya 5 kişi gidecek, Öcalan özel konuşacak

Komisyondan İmralı'ya kimler gidecek? Detaylar Buldan'dan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
DEM Partili Buldan: Komisyondan İmralı'ya 5 kişi gidecek, Öcalan özel konuşacak

Komisyondan İmralı'ya kimler gidecek? Detaylar Buldan'dan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.