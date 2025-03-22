İkiz Kardeşin Kimliğini Kullanarak Kaçan Hükümlü Yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, ikiz kardeşinin kimliğini kullanarak adres değiştiren ve 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde ikiz kardeşinin kimliğini kullanarak adres değiştiren ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası olan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelinin ikiz kardeşine ait kimlikle sürekli adres değiştirdiği tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda söz konusu hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel