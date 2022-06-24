İkiz gelinler, aynı düğünde kuzenler ile dünyaevine girdi

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, tek yumurta ikizleri Elif ve Elvan Muti (29), ortak yaptıkları düğünle kuzenler ile evlendi. Elif Muti elektrik ustası Emrah Şahin (29) ile Elvan Muti ise inşaat ustası İhsan İlden (26) ile hayatını birleştirdi. Elif Muti, "En mutlu günümü ikizimle paylaştım" derken, Elvan Muti ise "'Evlendiğimiz zaman sen nerede, ben nerede olacağım' diye düşünüyorduk. Şimdi hep beraber olacağız" dedi.

Hopa'da yaşayan tek yumurta ikizleri Elif ve Elvan Muti, 3 yıl önce kuzen olan elektrik ustası Emrah Şahin ve inşaat ustası İhsan İlden ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Elif Muti, Emrah Şahin ile Elvan Muti ise İhsan İlden ile aynı gün nişanlandı. Çiftler, düğünlerini ise birlikte yapmaya karar verdi. Hopa'da düğün salonundaki düğünle çiftler, davetlilerin huzurunda dünyaevine girdi.

Elvan Muti'nin eşi İhsan İlden ise "İkizler çifte düğün yapma teklifi ile geldiler. Damatlar olarak biz de kuzen olduğumuz için bu fikre onay verdik. Çok güzel bir düğün oldu" diye konuştu.