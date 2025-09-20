İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın!

(İSTANBUL) İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ardiyeciler Sitesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Ardiyeciler Sitesi'nde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İkitelli İtfaiye grubu yangına kısa sürede müdahale ederken, Başakşehir, Bağcılar ve Bakırköy'den takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bir işyerinde başlayan yangından yayılan duman çevre semtlerden görülürken, yayılma riski gösteren yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.