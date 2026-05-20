İstanbul'da, "İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı" Düzenlenecek

İstanbul'da 13-14 Haziran'da düzenlenecek konferansa Ahmet Türk, Akın Birdal gibi isimler davet edildi. Konferans, demokratikleşme ve toplumsal barışı tartışmayı hedefliyor.

(ANKARA) - İstanbul'da, 13-14 Haziran'da, aralarında Ahmet Türk, Akın Birdal, Vahap Coşkun, Doğu Ergil gibi isimlerin davet edildiği, "İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı" düzenlenecek.

"Türkiye'nin demokrasi, barış ve eşit yurttaşlık mücadelesinin yeni bir eşiğinde; ortak geleceğii birlikte düşünmek, tartışmak ve yeniden kurmak amacıyla" İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı gerçekleştirilecek. İstanbul'da 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde yapılması planlanan konferansın, "demokratikleşme, toplumsal barış, çoğulculuk, özgürlük, adalet ve birlikte yaşam arayışlarını güçlendirmeyi; ülkenin ikinci yüzyılını demokratik bir cumhuriyet perspektifiyle tartışmayı hedeflediği" belirtildi."

Konferansa Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Akın Birdal, Ayşegül Devecioğlu, Çilem Küçükkeleş, Diba Keskin, Doğu Ergil, Ender İmrek, Erdoğan Aydın, Fadıl Bedirhanoğlu, Fatma Bostan Ünsal, Fazıl Hüsnü Erdem, Ferhat Kentel, Gültan Kışanak, İhsan Eliaçık, Jülide Kural, Kuban Kural, Levent Köker, Mehmet Bekaroğlu, Mesut Yeğen, Nuray Türkmen, Pakrat Estukyan, Rıza Türmen, Süreyya Karacabey, Şebnem Korur Fincancı, Şükrü Aslan, Vahap Coşkun, Yakın Ertürk, Zeynep Altıok davet edildi.

Konferansın çağrı metni ve programı, yarın İstanbul'da saat 13.00'te Taksim Hill Hotel – Teras Katı'nda düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacak.

Kaynak: ANKA
