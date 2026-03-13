Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ikinci ara tatil paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin ikinci ara tatiline ilişkin duyuruda bulunarak, tatilin tadını açık havada geçirmeleri gerektiğini vurguladı. Öğrencilere, dinlenmenin yanı sıra kitap okumaları ve şehirlerini keşfetmeleri için fırsat tanınmasını önerdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün başlayan ikinci ara tatile ilişkin, "Sevgili öğrencilerim, heyecanla beklediğiniz bir haftalık ara tatiliniz bugün başlıyor. Bu kısa arada ekran başında sürekli zaman geçirmek yerine açık havada arkadaşlarınızla vakit geçirerek tatilin tadını doyasıya çıkarın." ifadelerini kullandı.

Tekin, NSosyal hesabından 2025-2026 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatile ilişkin yaptığı paylaşımda, öğrencilere yönelik şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili öğrencilerim, heyecanla beklediğiniz bir haftalık ara tatiliniz bugün başlıyor. Bu kısa molayı, dinlenmenin yanında eksiklerinizi tamamlayarak güçlenmek, ailenizle birlikte yaşadığınız ya da tatil amacıyla ziyaret ettiğiniz şehri keşfetmek ve meraklarınız doğrultusunda severek okuyacağınız kitaplarla yeni dünyalara kapı aralamak için bir fırsat olarak görün. Ancak hepsinden önemlisi, bu kısa arada ekran başında sürekli zaman geçirmek yerine açık havada arkadaşlarınızla vakit geçirerek, tatilin tadını doyasıya çıkarın. Enerjinizi toplamış bir şekilde okullarımızı dolduracağınız günü heyecanla bekliyoruz."

Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik ise, "Değerli meslektaşlarım, ara tatiller, biz eğitimcilere hem eğitimdeki verimliliği değerlendirme imkanı sunan hem de mesleki gelişimimize katkı sağlayan kıymetli zaman aralıklarıdır. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğiniz mesleki çalışmalarda sizlere kolaylıklar diliyor, özverili çalışmalarınızdan ötürü her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle maarif ailemize iyi tatiller diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
500

