İki yıllık pandemi arasının ardından hac yolculuğu tekrar başladı - Haberler

İki yıllık pandemi arasının ardından hac yolculuğu tekrar başladı Endonezya'da iki yıllık pandemi arasının ardından ilk hac kafilesi, Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı. Endonezya'da iki yıllık pandemi arasının ardından ilk hac kafilesi, Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı. Heyecanlı oldukları gözlenen 389 kişilik kafilede yer alan hacı adayları, havalimanından yetkililer tarafından kutsal topraklara uğurlandı. Suudi Arabistan, 2019'da 231.000 hac kotası bulunan Endonezya'ya bu yıl 100.000 kota verdi. AA / Eko Siswono Toyudho - Güncel Suudi Arabistan Güncel Haberler

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