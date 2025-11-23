İki Şüpheli Bartın'da Yakalandı

İKİ ŞÜPHELİ BARTIN'DA YAKALANDI

Sinop'un Ayancık ilçesinde berberi tabancayla yaraladıktan sonra motosikletle kaçan P.Ç. (20) ve arkadaşı L.K. (25), Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kovalamaca sonrası P.Ç. ve L.K., bir köyde yakıtı biten motosikleti yol kenarında bıraktı. Ormanda çalıların arasında saklanan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin adından Sinop'un Ayancık ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),