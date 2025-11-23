İki Şüpheli Bartın'da Yakalandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde berberi tabancayla yaralayan P.Ç. ve L.K., motosikletle kaçarken Bartın'da jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra Sinop'a gönderilecek.
Sinop'un Ayancık ilçesinde berberi tabancayla yaraladıktan sonra motosikletle kaçan P.Ç. (20) ve arkadaşı L.K. (25), Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kovalamaca sonrası P.Ç. ve L.K., bir köyde yakıtı biten motosikleti yol kenarında bıraktı. Ormanda çalıların arasında saklanan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin adından Sinop'un Ayancık ilçesine gönderileceği öğrenildi.
Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel