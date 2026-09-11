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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
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BURSA'da, kafa kafaya çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

BURSA'da, kafa kafaya çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ekiplerin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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