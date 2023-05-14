İki kolu ampute olan vatandaş, oy kullanırken zarfı ağzıyla sandığa attı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 31 yıl önce geçirdiği kaza sonucu iki kolu da ampute edilen Bülent Bodur (44), oyunu kızının yardımıyla kullanırken, zarfı ağzıyla sandığa attı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Serik'te 1'i gezici olmak üzere 307 sandıkta 101 bin 575 seçmen sandığa gitti. İki kolu da geçirdiği kaza nedeniyle ampute edilen Bülent Bodur, oy kullanmaya eşi ve kızı ile birlikte geldi. Serik Kız Anadolu Meslek Lisesi'nde kızının yardımı ile oyunu kullanan Bülent Bodur, zarfı ağzıyla sandığa bıraktı. İmzasını ise kollarının arasına aldığı kalemle atan Bodur, "Türkiye'ye, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. 1992 yılında elektrik çarpması sonucu 2 kolumu kaybettim. O gün bu gündür yaşıyorum. Önemli olan sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamaktır" dedi.