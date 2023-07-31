İki katlı ahşap binada çıkan yangın korkuttu - Yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

Bartın'da ahşap bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralandı. Yangın Kemerköprü Mahallesi Eski Konak Caddesi üzerinde yer alan 2 katlı ahşap bir binada çıktı. Ahşap binadan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve 112 ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen yangında söndürme çalışmalarına belediyeye ait su tankerleriyle de destek verildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri çatıdan üzerine düşen parçalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürme çalışmalarına başlandı. Yanan ahşap binada oturan kimsenin olmadığı öğrenilirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.