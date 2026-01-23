Ordu'da vefat eden kardeşler aynı gün toprağa verildi

Ordu'da bir gün arayla vefat eden kardeşler aynı gün toprağa verildi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşayan İhsan Duman, ağabeyi Şükrü Duman'ın Ankara'da vefat ettiği haberini öğrenmesinin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İki kardeş için Çayıralan Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazların ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.