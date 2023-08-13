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İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada vurulan 3 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Köprülü Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada vurulan 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Köprülü Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Ziya Ağaşe - Güncel

Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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