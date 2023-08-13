İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada vurulan 3 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Köprülü Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.