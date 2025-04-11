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İki Gazeteci Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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İstanbul'da gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki gazeteciye imza şartı ve yurt dışı yasağı getirildi.

(İSTANBUL) - Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da evlerinde gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakimlik, iki gazetecinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Gazetecilere imza şartı ve yurt dışı yasağı uygulanacak.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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