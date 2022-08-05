İki Fransız Dağcı Alp Dağları'nda Ölü Bulundu - Haberler

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İki Fransız Dağcı Alp Dağları'nda Ölü Bulundu

İki Fransız Dağcı Alp Dağları'nda Ölü Bulundu

PARİS, 5 Ağustos (Xinhua) -- Fransız haber kanalı BFMTV'nin Perşembe günü bildirdiğine göre, Fransa'nın doğusundaki Alp Dağları'nda 25 yaşında bir erkek ve 27 yaşındaki bir kadın amatör dağcı ölü bulundu.

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PARİS, 5 Ağustos (Xinhua) -- Fransız haber kanalı BFMTV'nin Perşembe günü bildirdiğine göre, Fransa'nın doğusundaki Alp Dağları'nda 25 yaşında bir erkek ve 27 yaşındaki bir kadın amatör dağcı ölü bulundu. BFMTV'ye göre, Çarşamba günü geç saatlerde ölü bulunan iki dağcının, Salı günü erken saatlerde tırmanış için bulundukları yerden ayrıldığından beri kayıp olduğu bildirilmişti. Biri doktor olmak üzere dört kişilik kurtarma ekibi helikopterle dağcıları aradı ve onları bir dağ buzulu yarığının dibinde buldu. BFMTV'nin aktardığına göre yetkililer kazanın nedenini, 100-150 metreden düşme ve iki dağcının bir uzman nezaretinde tırmanmaması olarak açıkladı. Bir hafta önce Çekya'dan bir evli çift aynı Ecrins Dağları'nda bir kaç gün kaybolduktan sonra yine bir dağ buzulu yarığının dibinde ölü bulunmuşlardı.

Xinhua / Güncel

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