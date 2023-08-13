İki Camiden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iki farklı camiden hırsızlık yapan Hüseyin Akgün (20) yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Hüseyin Akgün'ün hırsızlık yaptığı sürede 3 gün boyunca Eğirdir Gölü kıyısında çadırda kaldığı belirlendi.

Eğirdir'de birkaç gün önce merkez Hızırbey Camisi ve İstasyon Mahallesi Camisi'nde bulunan sadaka kutularından hırsızlık yapıldığı, bir imamın da cüzdanının çalındığı tespit edildi. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Camilerdeki güvenlik kameralarının yanı sıra kentteki 47 farklı noktada bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin 7 Ağustos'ta cezaevinden firar eden, hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 34 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Hüseyin Akgün olduğu belirlendi. Şüphelinin hırsızlık olayları sırasında 3 gün boyunca Eğirdir Gölü kıyısındaki Yazla Mahallesi plajında çadır kurup, tatil yaptığı, hırsızlık olayları sırasında kullandığı kıyafetleri de sürekli değiştirdiği tespit edildi. Polisin gözaltına aldığı Hüseyin Akgün, polis merkezindeki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için hastaneye, oradan da işlemleri için Eğirdir Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık sorgusu sonrası Hüseyin Akgün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Isparta Cezaevi'ne gönderildi.

'3 GÜNDÜR BURADAYDI'

Şüphelinin 3 gün kaldığı plajın işletmecisi Uğur Çakırarslan, "3 gündür buradaydı, gündüzleri sürekli göldeydi. Ara sıra dışarı çıkıp gezip geliyordu. Herhangi bir şeyini görmedik bize karşı ama dün saat 10 gibi dışarıya çıkış yaptı, 3 gibi de geldi, zaten kendisini aldılar. Çok para yiyordu buralarda. Akşamları da pek çadırda kalmıyordu, göl kenarında alkol alıyordu. Böyle bir zanlının burada olması bizi de etkilemedi değil, biz de yattık burada. İnşallah cezasını alır" dedi.

Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar camilerdeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Caminin birinde sadaka kutusunun içindeki paraları alan şüphelinin, başka bir camide ise pencereyi açıp, imama ait odaya girdiği anlar görüntülerde yer aldı.