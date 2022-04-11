İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA

ANTALYA (DHA) - Antalya'da 'Zeytinköy' olarak bilinen mahallede iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kısa süre içinde büyüyen kavga, polisin zamanında müdahalesi ile büyümeden önlendi.

Kavga, 15.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1071 Sokak'ta iki aile arasında bilinmeyen bir sebepten çıktı. Taş ve sopaların kullandığı kavgaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde giriş çıkışa kapatan polis, sokağı abluka altına aldı. Polisin sokakta önlem aldığını gören taraflar, evlerine geri döndü.

Kavga tarafların ayrılması ile son bulurken, polis sokakta önlem almaya devam etti. (DHA)