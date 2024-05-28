Üye Girişi
Haberler

İKÇÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etmek İçin Bisiklet Turu Attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüste bisiklet turu düzenledi. Türk ve Filistin bayrakları açarak rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, Gazze Dayanışma Çadırı'nın önünde açıklama yaparak Filistin halkının meşru mücadelesini desteklediklerini belirtti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüste bisiklet turu attılar.

Kampüste başlattıkları Filistin nöbetine devam eden Genç Düşünce Fikir Sanat ve Medeniyet Topluluğu üyesi öğrenciler, İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için bisiklet turu düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları açarak rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, bisikletlerle kampüste tur attılar.

Gazze Dayanışma Çadırı'nın önünde açıklama yapan öğrencilerden Mahmut Salih Koçak, Filistin'deki olayları gündemde tutmaya, zulme uğrayanların sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kampüste kurdukları çadırda 18 gündür nöbet tuttuklarını belirten Koçak, "Emperyalist güçlerin verdiği askeri, mali ve diplomatik destekler ile uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe sayan, planlı bir soykırımı sistematik katliamlarla sürdüren bu rejiminin işlediği insanlık suçlarının ve işgalciliğinin hesabı dünya tarafından sorulmalıdır. Filistin halkının meşru mücadelesini destekliyor, mazlum ve mağdur kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turuna üniversitedeki birçok öğrenci destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Katip Çelebi Filistin İsrail İzmir Gazze Politika Güncel Haberler

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title