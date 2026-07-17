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IKBY hükümetinden İran'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine yönelik saldırılarına tepki

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran'ın Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, Tahran yönetimine derhal durdurma çağrısı yaptı. Açıklamada saldırıların bölgesel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, İran'ın Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırılarını "şiddetle" kınayarak, Tahran yönetimini devam eden saldırılara derhal son vermeye çağırdı.

IKBY'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, IKBY hükümeti İran'ın bölgeye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Açıklamada, İran'ın IKBY'ye yönelik eylemleri "haksız saldırılar" şeklinde nitelendirilerek, bu saldırıların devam etmesinin "bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu ve tüm bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşıdığı" ifade edildi.

İran'a, bu saldırılara "derhal son verme" ve bölgesel yönetimin "egemenliği ve istikrarına saygı duyma" çağrısı yapılan açıklamada, "Irak hükümetini ve uluslararası toplumu bu ihlallere son vermeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kampları ile Erbil'de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna saldırılar düzenliyor.

Son saldırılarda Erbil'e 8 kamikaze insansız hava aracı atılırken, Süleymaniye kentinde Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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