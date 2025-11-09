Haberler

IKBY'de Yerinden Edilmiş Seçmenler Oy Vermeye Başladı

Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yerinden edilmiş ve kamplarda yaşayan Iraklılar, meclis seçimleri için oy kullanmaya başladı. Bugün yapılan özel oylama kapsamında 1 milyondan fazla seçmen oy verecek.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Irak Meclisi seçimleri için güvenlik güçleri ile yerinden edilmiş ve kamplarda yaşayan Iraklılar oy vermeye başladı.

Sabah'ın erken saatlerinde Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki sandıkların başına giden özel durumdaki seçmenler oylarını kullandı.

Irak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) göre, ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bugün, "özel oylama" kapsamında 1 milyon 313 bin 980 güvenlik birimi görevlisi ile 26 bin 538 ülke içinde yerinden edilmiş seçmen oy kullanacak.

Erbil, Duhok ve Süleymaniye seçim bölgelerinde sandık başına gitmesi beklenen seçmen sayısı ise 224 bin 333 olarak açıklandı. Halepçe farklı şehir olmasına rağmen Süleymaniye seçim bölgesi ile değerlendiriliyor.

IKBY'nin Irak Meclisinde 15'i Erbil, 18'i Süleymaniye, 11'i Duhok olmak üzere 46 sandalyesi bulunuyor.

Erbil seçim bölgesinde, 9 parti ve 6 bireysel liste ile toplam 108 aday seçimlere katılıyor.

Tek seçim bölgesi olan Süleymaniye ve Halepçe'de 9 parti ve 4 bireysel liste ile 136 aday bulunuyor.

Duhok seçim bölgesinde ise 59 aday Irak Meclisine girmek için yarışıyor.

Oylamaya ülke genelindeki güvenlik görevlileri katılıyor.

Irak'ta parlamento seçimleri için genel oylama ise 11 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
