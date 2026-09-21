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IKBY'de KDP ve KYB'ye bağlı Peşmerge güçleri tek çatıda birleşme kararı aldı

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IKBY'de KDP ve KYB'ye bağlı Peşmerge güçlerinin tek çatı altında toplanması kararlaştırıldı. Erbil'deki etkinlikte IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, reform sürecinde nihai aşamaya ulaşıldığını, tüm birliklerin artık Peşmerge Bakanlığı çatısı altında toplandığını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesi kararı alındı.

Erbil'de, konuyla ilgili düzenlenen etkinliğe Bağdat'taki merkezi hükümetten temsilciler de katıldı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, burada yaptığı konuşmada Peşmerge güçlerinin kurumsallaşması ve tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik reform sürecinde nihai aşamaya ulaşıldığını dile getirerek, tüm birliklerin artık Peşmerge Bakanlığı çatısı altında toplandığını söyledi.

Barzani, ülkenin istikrarı noktasında Peşmerge ile Irak federal ordusu arasındaki koordinasyonun sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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