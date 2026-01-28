Haberler

IKBY'den bazı yabancı ve Arap kanallarını yayın platformlarından çıkarma kararı

Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, toplumsal barışı bozduğu iddia edilen yabancı ve Arap kanallarının yerel yayın platformlarından çıkarılmasını istedi. Bu karar, Suriye'deki son gelişmelere yönelik yayınlar nedeniyle alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür ve Gençlik Bakanlığı, yayımladığı karar ile yerel televizyon yayını hizmeti veren platformlardan bazı yabancı ve Arap kanallarının yayınlarını durdurmasını istedi.

IKBY Kültür ve Gençlik Bakanlığı, bazı kanalların yerel yayın platformlarından çıkarılması için bir kararname yayımladı.

Kararnamede, "toplumsal barışı bozan ve kaos oluşturmaya dönük" yayınlar yaptıkları iddia edilen bazı yabancı ve Arapça kanalların "United Mix Media, Live Dream, Family Box, OBPX ve Necmet'il İlam" gibi yerel yayın platformlarından çıkarılması istendi.

Kararnamede kanal ismi anılmamakla birlikte Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath kanlarının da bu durumdan etkileneceği belirtiliyor.

Öte yandan yerel basında çıkan haberde, bu kanallar hakkındaki kararın " Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yayınları nedeniyle" alındığı aktarıldı.

Diğer yandan, Mix Media şirketi 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada Al-Jazeera, Al-Arabiya ve Al-Hadath kanallarının yayınlarını askıya aldığını duyurmuş, bu kanalların "dezenformasyon yaptığı ve IKBY'nin çıkarlarına aykırı yayın politikası izlediği" iddiasını kararın gerekçesi olarak göstermişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
