IKBY Başkanı Barzani ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklama göre, resmi temaslar kapsamında BAE'de bulunan Barzani, başkent Abu Dabi'de Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmede, Abu Dabi ile Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, tarafların çıkarına ve kalkınmasına katkı verecek alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Orta Doğu'da yaşananların bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği görüşmede Barzani ile Al Nahyan, son gelişmelerin "tehlikeli sonuçları" hakkında fikir alış verişinde bulundu.

İki lider, bölgesel istikrar ve güvenlik tehditlerine karşı iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Haberler.com
500

Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme 'Güle güle' dedi

Takım şampiyonluğa koşarken iki ismin kalemini kırdı

Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu

Büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi

Aziz Yıldırım'dan gece yarısı bombası

Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme 'Güle güle' dedi

Takım şampiyonluğa koşarken iki ismin kalemini kırdı

Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı

Kimsenin anlam veremediği paylaşımın nedeni ortaya çıktı
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya

Endişe yaratan mesaj: Dünya tarihin en büyük kriziyle karşı karşıya