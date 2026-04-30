IKBY Başkanı Barzani ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bölgesel gelişmeleri görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklama göre, resmi temaslar kapsamında BAE'de bulunan Barzani, başkent Abu Dabi'de Al Nahyan ile görüştü.

Görüşmede, Abu Dabi ile Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, tarafların çıkarına ve kalkınmasına katkı verecek alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Orta Doğu'da yaşananların bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği görüşmede Barzani ile Al Nahyan, son gelişmelerin "tehlikeli sonuçları" hakkında fikir alış verişinde bulundu.

İki lider, bölgesel istikrar ve güvenlik tehditlerine karşı iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak hareket edilmesinin önemini vurguladı.