Ikby Başbakanı Masrur Barzani'den Erbil'de Peşmerge Evine Düzenlenen İha Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı

IKBY Başbakanı Masrur Barzani, sosyal medya hesabından Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı saldırısında hayatını kaybedenlere ilişkin bir taziye mesajı paylaştı. Barzani, "Erbil'de bir peşmerge ailesinin evine düzenlenen ve kendisinin ve eşinin şehit olmasına yol açan insansız hava aracı saldırısı haberinden derin üzüntü duyuyorum. Bu alçakça suçu en güçlü şekilde kınıyor ve faillerini lanetliyorum" dedi.

Barzani ayrıca, "Sivillerin ve sivil konutların hedef alınması bir savaş suçudur. Kürdistan Bölgesi halkına yönelik baskı ve haksız saldırılara son verilmesi için mağdurların sesini uluslararası topluma ileteceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA