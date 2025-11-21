Haberler

İkbal Uzuner'in Mezarı Üzerinde Uygunsuz Hareketlere Soruşturma

Fatih'te Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarına yapılan uygunsuz hareketler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

İSTANBUL, -Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olaya soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

