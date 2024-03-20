İİT Ülkeleri Yeni Zelanda'da Ortak İftar Programı Düzenledi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Yeni Zelanda'daki diplomatik temsilcilikleri ortak iftar programı düzenledi.

Başkent Wellington'da düzenlenen iftar programına, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Yeni Zelanda Ticaret ve Tüketici İşleri Bakanı Andrew Bayly, Yeni Zelanda Milletvekilleri Tim van de Molen ve Simon Court, Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ömür Ünsay, İİT'nin Wellington'daki diplomatik temsilciliklerinden yetkililer ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Peters, İİT ülkeleri ile temas kurmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart 2019'da düzenlenen terör saldırılarını hatırlatarak, Yeni Zelanda hükümetinin Müslümanların acılarını paylaştığını ifade etti.

Bakan Peters, İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinerek, Yeni Zelanda'nın Gazze'deki insani durumdan ciddi endişe duyduğunu vurguladı.

Büyükelçi Ünsay da ramazanın önemine ve bu aydan beklentilere değindi.

Christchurch kentindeki terör saldırılarında hayatını kaybedenleri anan Ünsay, Gazze'de yaşanan insani trajediye de dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve konuklara ülke mutfaklarından oluşan iftar menüsü ikram edildi.