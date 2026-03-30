İİT, İsrail'in Kudüs Latin Patriği'nin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesini kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail polisinin, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesini kınayarak, bu keyfi uygulamanın ibadet özgürlüğünün ihlali olduğunu belirtti.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Palmiye Pazarı" ayinini yönetmek üzere Kıyamet Kilisesi'ne gelen Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun İsrail polisi tarafından engellenmesine tepki gösterildi.

Pizzaballa ile beraberindekilerin kiliseye girişinin engellenmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, bunun keyfi bir uygulama olarak ibadet özgürlüğünü açıkça ihlal ettiği, ayrıca kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsüne meydan okuma olduğu vurgulandı.

İsrail'in Hristiyanların kutsal mekanlarının yanı sıra Müslümanların ibadet yerlerine yönelik ihlallerini sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumdan bu ihlallerine son vermesi için İsrail üzerinde baskı oluşturması istendi.

İsrail polisi, dün Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.

İsrail'in "güvenlik gerekçesiyle" alındığını iddia ettiği bu karar, başta İtalya olmak üzere çok sayıda ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın kiliseye girişini engelleme kararından geri adım atarak, Kıyamet Kilisesi'ne girişine izin vereceklerini açıklamıştı.