Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Cidde'deki İİT İcra Komitesi olağanüstü toplantısına katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi olağanüstü toplantısında, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerini gündeme getirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen açık katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi olağanüstü toplantısına katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Kulaklıkaya, Cidde'de düzenlenen açık katılımlı İİT İcra Komitesi olağanüstü toplantısında yer aldı.

Toplantıda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimleri genişletmeye yönelik adımları ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
