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İİT Genel Sekreteri, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Bağdat'ta kınadı

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İİT Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Bağdat'daki İİT toplantısında Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı. Saldırıların ülkenin egemenliğini ve kutsal mekanların güvenliğini ihlal ettiğini, bölge istikrarını tehdit ettiğini belirten Ahmed, diyalog çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınayarak bunların ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini, İslam'ın kutsal mekanlarının güvenliğini ve bölgenin istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

Vild eş-Şeyh Ahmed, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Dönem Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Genel sekreter seçilmesinin ardından konsey toplantılarına ilk kez katılan Vild eş-Şeyh Ahmed, "Suudi Arabistan Krallığı'na yönelik menfur saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar, ülkenin egemenliğinin ve İslam'ın kutsal mekanlarının güvenliğinin açık ihlali niteliğinde olup bölgenin istikrarını da tehdit ediyor." dedi.

Vild eş-Şeyh Ahmed, saldırıların devletlerin topraklarına saldırmama ilkesi, dayanışma esasları, İslami ve insani değerler, İİT Şartı ve uluslararası hukuk hükümleriyle açıkça çeliştiğini vurguladı.

Diyalog ve siyasi çözüm çağrısı

İİT Genel Sekreteri Vild eş-Şeyh Ahmed, "Ülkelerimizin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve halklarını korumak ortak sorumluluğumuzdur." diyerek barış ve istikrarın güçlendirilmesi için diyalog ve siyasi çözümlere öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

İİT'nin çatışmaların önlenmesi ve çözümündeki rolünü güçlendirmek için çalışacağını belirten Vild eş-Şeyh Ahmed, "Stratejik vizyonum çerçevesinde önleyici diplomasiyi güçlendirmek ve teşkilatın arabuluculuk mekanizmalarını etkinleştirmek için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Vild eş-Şeyh Ahmed, bu kapsamda güvenlik, barış ve arabuluculuk biriminin etkinleştirilmesi, özel temsilcilerin desteklenmesi, temas grupları ve arabulucu ağlarının kurumsallaştırılması yoluyla çatışmaların çözümüne ve barışın korunmasına katkı sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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