İhsaniye'de çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde üretimi artırmak için çiftçilere yüzde 75 hibe yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulunuldu.

Hükümet Konağındaki düzenlenen törene, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasin Şen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Sebahattin Ekrem Kılıçaslan, İl Genel Meclis üyeleri İrfan Seçen, Nuri Demir, Hamit Çakır, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Tohum dağıtım töreninde konuşan Şen, İhsaniye'deki 507 çiftçiye 2,5 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yaptığını söyledi.

İlçede geçen yıl 8 bin 500 dekarlık alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Bu yıl 10 bin dekarın üzerinde ayçiçeği üretimi yapmayı hedefliyoruz. Temin ettiğimi tohumların yüzde 75'i hibeli. Dağıtımımızı bu hafta sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Tohumların teminde edilmesinde İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu ile İGM üyelerimize teşekkür ediyoruz."

İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Sebahattin Ekrem Kılıçaslan da çiftçilere hibe destekli ayçiçeği tohumlarının hayırlı uğurlu olmasını belirterek farklı projelerde üreticilerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İGM üyeleri İrfan Seçen, Nuri Demir ve Hamit Çakır da meclis kararıyla temin ettikleri 190 bin liralık yağlık ayçiçeği tohumunun İhsaniye'deki çiftçilere yüzde 75 hibeli dağıtımını yaptıklarını ve üreticilerin 4 milyon 350 bin lira gelir elde edeceğini vurguladı.

Muhtarlar ve çiftçiler de törende hazır bulundu.

Dağıtımın hafta sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.